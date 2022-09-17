Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti

Premier Lig'de Manchester City, Wolverhampton'ın konuğu olurken Erling Haaland attığı golle tarihe geçti.

Henüz 1. dakikada Jack Grealish ile 1-0 öne geçen Manchester City, 16. dakikada Erling Haaland'ın ayağından bulduğu golle skoru 2-0'a taşıdı.

Erling Haaland böylece Premier Lig tarihinde ilk dört deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Premier Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 11 gol kaydeden Haaland, Bournemouth maçı dışındaki tüm karşılaşmalarda gol atmayı başardı. Haaland, Bournemouth maçında da yaptığı asistle skora katkı sağlamıştı.

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17/09/2022 15:16