Erling Haaland rekorlarını güncelledi!

Borussia Dortmund’un 21 yaşındaki forveti Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’a karşı attığı golle rekorlarını güncelledi.

Norveçli yıldız, 1 Ocak 2020’de katıldığı Dortmund’da 66 maçta 66 gol atarken özellikle Şampiyonlar Ligi’nde müthiş bir istatistik yakaladı.Salzburg ve Dortmund formalarıyla Devler Ligi’nde 17 maçta 21 gol kaydeden Haaland, 63 dakikada bir gol atma ortalaması tutturdu. Bu dakika-gol ortalamasıyla kupa tarihinin en verimli skoreri olan genç oyuncu, Mario Gomez, Messi, Harry Kane ve Van Nistelrooy gibi yıldızları geride bıraktı. Yetenekli forvet aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’la beraber 9 farklı takıma gol atmayı da başardı.

2021-22 sezonuna da çok iyi başlayan Haaland, 7 resmi maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı.

(Milliyet)

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17/09/2021 10:26