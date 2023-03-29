Erling Haaland'a soruşturma

Manchester City yıldızı, suçlu bulunursa ehliyetinden 6 ceza puanı ve 246 dolar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.



Çarşamba günü basında çıkan haberlere göre, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, araç kullanırken cep telefonunu kullandığı iddiasıyla polis tarafından soruşturma altına alındı.

The Sun, Haaland arabasının direksiyonunda elinde akıllı telefonuyla ilgilendiği bir fotoğraf yayınladı.

Olayın 15 Mart'ta Manchester City'nin kendi sahası Etihad Stadyumu yakınlarında meydana geldiği iddia edildi.



Greater Manchester Polisi'nden bir sözcü, "Büyük Manchester Polisi'nin (GMP) görüntüden haberdar olduğunu ve araştırdığını doğrulayabilirim" dedi.



22 yaşındaki Norveçli forvet, suçlu bulunması halinde 200 sterlin (246 dolar) para cezasına çarptırılabilir ve altı ehliyet ceza puanı alabilir.



Haaland, Manchester City formasıyla şu ana kadar çıktığı 37 maçta 42 gol kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



29/03/2023 19:24