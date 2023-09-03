Erling Haaland'dan yeni rekor: Manchester City'den 7 yıl sonra ilk

Sezona ilk 3 maçını kazanarak başlayan Manchester City, Fulham karşısında ikinci yarıda farka gitti.

İlk yarısı 2-1 önde tamamladığı maçı 5-1 kazanan Manchester ekibi, Premier Lig'de bu sezon çıktığı 4 maçı da kazanarak puanını 12 yaptı.



Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez, Nathan Ake ve Erling Haaland (3) kaydetti. Fulham'ın tek golü ise Tim Ream'den geldi.



Pep Guardiola'nın yokluğunda ikinci maçına çıkan Manchester City, Sheffield United'ın ardından Fulham'ı da mağlup etti. Guardiola'nın sırtından ameliyat olduğu ve 2 maçta takımının başında yer alamayacağı açıklanmıştı.

Erling Haaland'dan yeni Rekor

Fulham karşısında takımının 3 golünü kaydeden Erling Haaland, yeni bir rekora imza attı. Haaland, Premier Lig'de 50 gol katkısına 39 maçta ulaşarak bu başarıyı en kısa sürede yakalayan isim oldu.

Premier Lig'de bu sezon Newcastle United maçı hariç tüm maçlarda ağları havalandıran Haaland, 4 maç sonunda gol sayısını 5'e yükseltti.

İlk yarısı 2-1 önde tamamladığı maçı 5-1 kazanan Manchester ekibi, Premier Lig'de bu sezon çıktığı 4 maçı da kazanarak puanını 12 yaptı.



Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez, Nathan Ake ve Erling Haaland (3) kaydetti. Fulham'ın tek golü ise Tim Ream'den geldi.



Pep Guardiola'nın yokluğunda ikinci maçına çıkan Manchester City, Sheffield United'ın ardından Fulham'ı da mağlup etti. Guardiola'nın sırtından ameliyat olduğu ve 2 maçta takımının başında yer alamayacağı açıklanmıştı.

Erling Haaland'dan yeni Rekor

Fulham karşısında takımının 3 golünü kaydeden Erling Haaland, yeni bir rekora imza attı. Haaland, Premier Lig'de 50 gol katkısına 39 maçta ulaşarak bu başarıyı en kısa sürede yakalayan isim oldu.

Premier Lig'de bu sezon Newcastle United maçı hariç tüm maçlarda ağları havalandıran Haaland, 4 maç sonunda gol sayısını 5'e yükseltti.