Erling Haaland'dan yoğun maç takvimine eleştiri

Premier Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Manchester City'de Erling Haaland, yoğun maç takvimini eleştirdi.



Birçok futbolcunun sezon boyunca çok fazla maça çıktığını dile getiren yıldız oyuncu, bu durumun performanslara yansıdığını söyledi.



Haaland açıklamasında, "EURO 2024'te futbolcuların ne kadar yorgun olduğunu gördük. İnsanların yüzlerinden bile futboldan dolayı ne kadar yorulduklarını görebiliyordunuz." dedi.



Yıldız oyuncu ayrıca, "Bu sezon da böyle olacak. Ancak şu anda gittiğimiz yol bu. Her maçta en iyi perfomansımızla oynayabileceğimizi düşünmüyorum. Deneyebiliriz ancak yılda 70 maç oynuyorsanız bu zor." açıklamasında bulundu.

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COMMUNITY SHIELD'LA SEZON BAŞLIYOR

Manchester City, yeni sezonun ilk resmi maçında Community Shield'de Manchester United'la karşılaşacak.



Pep Guardiola'nın ekibi, Premier Lig'deki ilk maçına ise 18 Ağustos'ta Chelsea deplasmanında çıkacak.