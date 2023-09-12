Ermeni güçler Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.
12/09/2023
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan kuvvetleri tarafından ateşe tutulduğunu açıkladı:
"12 Eylül'de saat 09.45'ten 10.00'a kadar Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin birlikleri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sadarak ilçesinin Saderak yerleşim yerindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere defalarca ateş açtı."
Azerbaycan ordusunun müdahale tedbirleri aldığı duyuruldu.