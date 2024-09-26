Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
26/09/2024
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 16.10 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ilinin Leketağ köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince büyük kalibreli makineli tüfeklerle ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.26/09/2024 23:28