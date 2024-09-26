Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

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26/09/2024

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Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 16.10 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ilinin Leketağ köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince büyük kalibreli makineli tüfeklerle ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.

26/09/2024 23:28
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TAGS: Ermenistan askerleri, Nahçıvan’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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