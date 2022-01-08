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Ermenistan ateşkesi yine ihlal etti

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08/01/2022

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Ermenistan ateşkesi yine ihlal etti

Ermeni askerlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilindeki mevzilerin yerel saatle 13.50 civarında Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden büyük kalibreli silahlarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yanıt vermesinin ardından karşı tarafın ateşi kestiği belirtildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

 

08/01/2022 16:06
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TAGS: Ermenistan ateşkesi yine ihlal etti, haberkibris,
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