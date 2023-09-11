Ermenistan idamı tamamen kaldırmaya yönelik son adımı atıyor

Ermenistan'da ölüm cezasının tüm koşullarda kaldırılmasına dair son adım da atılarak bu konudaki protokolü içeren yasa tasarısı Ulusal Meclisin onayına sunuldu.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Adalet Bakanlığı, idamın kaldırılmasına yönelik son adım olan, "Ölüm cezasının her koşulda kaldırılmasını öngören, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi'ne Ek 13 Nolu Protokol"ü içeren yasa tasarısını Meclisin onayına sundu.

Meclisin bugünkü oturumunda konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Karen Karapetyan, söz konusu protokolün 2006'da imzalandığına ancak bugüne kadar onaylanmadığına işaret etti.

Karapetyan, "Bu protokol, ölüm cezasının kaldırılmasına yönelik evrensel kampanyanın bir parçası olarak her yıl Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, protokolü onaylamamış Avrupa Konseyi üyesi ülkelere, gecikmenin nedenlerini açıklığa kavuşturması için yazılı olarak başvurduğu uluslararası belgelerden biridir." dedi.

Ermenistan Anayasası'na göre idamın zaten yasak olduğunu kaydeden Karapetyan, "Protokolün onaylanması, idamının tamamen kaldırılmasından yana olan Ermenistan'ın politikasıyla uyumludur. 13 Nolu protokol, Ermenistan'ın halihazırda üstlendiği uluslararası yükümlülüklerle de uyumludur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu protokol incelenmek üzere Ermenistan Anayasa Mahkemesine gönderilmiş ve Ermenistan yasalarına uygun bulunmuştu.