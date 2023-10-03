Ermenistan Parlamentosu Roma Statüsü'nü onayladı

Ermenistan Parlamentosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsünü onayladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, savaş suçları işlediği iddiasıyla yakalama kararı çıkardı. Buna göre Putin, Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanması gerekecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ermenistan Parlamentosunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Roma Statüsü'nü onaylamasına tepki göstererek, kararı yanlış olarak nitelendirdi.

Ermenistan Parlamentosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kuruluş tüzüğü olan Roma Statüsü'nü onayladı.

Parlamento sözcüsü, 60 milletvekilinin UCM Roma Statüsü'nün onaylanması ve UCM yargı yetkisinin geriye dönük olarak tanınmasına ilişkin bir bildirinin kabul edilmesi yönünde oy kullandığını, 22 milletvekilinin ise ret oyu verdiğini söyledi.

Rus-Ermeni ilişkileri Moskova'nın Ukrayna'yı işgali ve Ermenistan'ın komşusu Azerbaycan'ın otuz yıldır etnik Ermeniler tarafından kontrol edilen Dağlık Karabağ'ı yeniden ele geçirirken Moskova'nın hareketsiz kalması nedeniyle kötü bir şekilde gerildi.

ERİVAN: PUTİN'İ DEĞİL AZERBAYCAN'I HEDEFLİYORUZ

Bununla birlikte Ermenistan'ın Roma Statüsü'nü onaylaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ermenistan'a ayak basması halinde tutuklanacağı anlamına geliyor. UCM, Kremlin tarafından reddedilen bir iddiayla, Ukrayna'dan yüzlerce veya daha fazla çocuğu yasadışı yollarla sınır dışı ettiği şüphesiyle Putin hakkında tutuklama emri çıkardı.

Öte yandan, Mart ayında Rusya, Ermenistan'ı UCM'ye katılması halinde bunun ülke için ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarmıştı.

Ancak, Erivan'dan yapılan açıklamada Roma Statüsü'nün onaylanmasının, Azerbaycan'ın Ermenistan'la uzun süredir devam eden çatışmada işlediğini iddia ettiği savaş suçlarını ele almayı amaçladığını ve Rusya'yı hedef almadığını açıkladı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Parlamentosunun UCM’nin Roma Statüsü’nü onaylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ermenistan’ın Rusya’nın ortağı ve dostu olduğunun altını çizen Peskov, Ermeni halkıyla çok ortak noktaları bulunduğunu ve bunun iki halkı sonsuza kadar birleştireceğinden şüphe duymadığını belirtti.

Mevcut Ermeni yönetimine yönelik ilave soruların ortaya çıktığını ifade eden Peskov, "İkili ilişkiler bakımından, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü'ne katılımı yanlıştır. Biz hala bunun yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz." dedi.

"PUTİN'İN ERMENİSTAN ZİYARETİNİ ERTELEMESİNİ İSTEMEYİZ"

Erivan’ın bu kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan ziyaretlerini reddedeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna Peskov, "Elbette Devlet Başkanı Putin’in bir gün, herhangi bir nedenle Ermenistan’a yapacağı ziyareti reddetmek zorunda kalmasını istemeyiz." şeklinde cevap verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Ermenistan'ın Roma Statüsü'ne katılma kararının "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Ermeni-Rus ortaklığı araçlarının ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki yetersizliğinden kaynaklandığı" yönündeki sözlerine kesinlikle katılmadıklarını da vurgulayan Peskov, Ermenistan’daki çoğunluğun bu araçların yerinin şu anda kesinlikle doldurulamaz olduğunu anladığını söyledi.