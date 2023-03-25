Ermenistan-Türkiye maçı TRT 1'de

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası yolculuğu başlıyor.

D grubunda yer alan ay yıldızlılar; Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler'e karşı finallere kalma mücadelesi verecek.

İlk maçta Ermenistan'a konuk olacak A Milli takım, grup mücadelesine galibiyetle başlamak istiyor.

Ay yıldızlılarda Abdülkerim Bardakcı hastalık, Tayyip Talha Sanuç ise sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ermenistan maçı UEFA'nın talebi ile misafir seyircisiz oynanacak.

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ve TRT Radyo Haber'den naklen yayınlanacak.

İkinci maçta rakip Hırvatistan

A Milli Takım gruptaki ikinci maçında 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Hırvatistan maçının bilet gelirleri depremzedelere destek için başlatılan omuz omuza kampanyasına aktarılacak.

Maça gidemeyecek taraftarlar da kampanya kapsamında Ermenistan ve Hırvatistan maçları için satışa sunulan 100 liralık hatıra biletlerden alabilecek.

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25/03/2023 11:50