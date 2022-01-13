Ermenistan’dan Türkiye açıklaması: Sınırların açılmasını bekliyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan, son dönemde ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği Türkiye-Ermenistan hattındaki gelişmeler ile ilgili açıklamalar geldi.

Rus haber ajansı TASS’ın servis ettiği haberde, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar “Türkiye ile diplomatik ilişki kurmayı bekliyoruz ve bu diyalogun sonucunda da sınırların açılmasını” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için iki ülkenin karşılıklı olarak özel temsilci atayacağını belirtmiş ve Erivan ile İstanbul arasında charter uçuşlarının yakında başlayacağını ifade etmişti.

İki ülkenin atadığı özel temsilciler görüşmelerin ilk etabını Cuma günü Moskova’da yapacaklar.

Pegasus Hava Taşımacılığı ve Moldovalı FlyOne hava yolları da Şubat ayı başında İstanbul ve Erivan arasında uçuşlara başlayacak.

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13/01/2022 16:35