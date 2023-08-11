Ernest ve Yasin Doğan Çetinkaya'da



Geçtiğimiz sezon ligde yaşadığı sıkıntıları bu sezon yaşamak istemeyen ve Mehmet Tatar başkanlığındaki yönetimin sponsor desteğiyle güçlü kadro oluşturma çalışmaları sürüyor.

Sarı kırmızılılar bugün Osita'dan sonra ikinci yabancı kontenjanını geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hamitköy'de forma giyen Emanuel Ernest'den yana kullandı. Devre arasında Hamitköy'den ayrılan golcü futbolcunun sarı kırmızılılara transferi kiralık gerçekleşti.

Hücum hattına A.Yeşilova'dan Yasin Doğan'ı da bonservisli takviye eden Çetinkaya ofansif anlamda güçlü bir konuma gelmiş oldu.

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