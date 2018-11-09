Eroğlu: Atatürk büyük bir siyasi önder ve devlet adamıdır

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin özünden çıkmış, milletin esaretten kurtulmasına öncülük etmiş kahraman, dirayetli eşsiz bir komutan, çağını çok doğru algılayarak modern bir devlet kurmuş büyük bir siyasi önder ve devlet adamıdır” dedi.

Eroğlu, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türk İstiklal Savaşı’nın eşsiz Komutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80’nci yıldönümü dolayısı ile bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, “Ne mutlu ki, Atatürk’ün ‘en büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti 95 yıldır her türlü saldırıya rağmen emin adımlarla medeniyet yolunda ilerliyor” diyerek, Kıbrıs Türk halkının da O’nun mücadelesini, yaptıklarını, yakından izlediğini, takdir ettiğini ve O’nun “Türküm” diyen herkes için işaret ettiği, özgürlük ve egemenlik yolundan ilerleyerek kendi devletini kurduğunu vurguladı.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Atatürk’ün ortaya koyduğu fikirleri bugün hala güncelliğini korumakta ve bizlere rehber olmaktadır. Büyük Önder Atatürk’ün ‘Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık sayılamaz. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur’ sözlerinin anlamı büyüktür.

Bir kez daha kendisini saygı ve sevgiyle anıyor, bizler için gösterdiği yoldan ilerlemekte kararlı olduğumuzu, Atatürkçülüğün ne olduğunu bugün ve yarının nesillerine anlatmayı görev bildiğimizi yineliyorum.”