Eroğlu: Barış Pınarı Harekatı gayet yerindedir

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “ Barış Pınarı” askeri harekatı ile ilgili açıklama yaptı…

Türkiye’nin teröre yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklama yapan 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Teröre başvurmak hangi nedenle olursa olsun mazur görülemeyecek insanlığa karşı işlenen en büyük suçtur” dedi…

Türkiye’nin çok uzun yıllardır iç ve dış bazı kaynakların dürtmesiyle terörle mücadele etmek zorunda kaldığını anımsatan Eroğlu, Türk Milleti’nin, terör nedeniyle 30 binin üzerinde şehit verdiğini ve milyarlarca dolar kaynak harcadığını kaydetti.

Eroğlu, “Dolayısı ile Türkiye’nin teröre dur demek için Suriye’nin kuzey bölgesine haklı olarak düzenlemekte olduğu “ Barış Pınarı’ askeri harekatı gayet yerindedir. Terör tehdidi ile mücadele etmeyenlerin, terörden medet umanların, sınırlarında bulunan terörle yan yana yaşamayanların Türkiye’yi eleştirmesi hiçbir anlam ifade etmez” dedi.

“Dileğimiz Mehmetçiğin Allah’ın yardımı ile bir an önce bu harekatı başarı ile sonuçlandırması, terör odaklarını yok ederek bölgeye gerçek, kalıcı barışın gelmesini sağlamasıdır” ifadelerini kullanan Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün her zaman olduğu gibi tüm kalbiyle Türkiye’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Mehmetçiğin yanında olduğunu kaydetti…

12/10/2019 20:33