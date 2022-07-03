Eroğlu hastaneye kaldırıldı

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03/07/2022

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Eroğlu hastaneye kaldırıldı

3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yüksek tansiyon şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yakın Doğu Hastanesi, Eroğlu'nun önlem amaçlı hastaneye kaldırıldığını ve ileri düzey tetkik ve tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle, hastanemizde önlem amaçlı gözlem altına alınmıştır. Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili endişe yaratacak bir durum bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

 

03/07/2022 12:32
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TAGS: Eroğlu hastaneye kaldırıldı
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