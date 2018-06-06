HABER KIBRIS

Eroğlu: Sorunları en kısa sürede aşma amacındayız

Eroğlu Haspolat İlkokulu’nu ziyaret etti

ads
06/06/2018

Eroğlu: Sorunları en kısa sürede aşma amacındayız
ads
ads

 Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclisüyesi adayları,Haspolat İlkokulu’nu ziyaret ederek okul idaresi ile bir araya geldi.

DP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette,okulun ve bölgenin sorunları ele alındı.

Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, “Haspolat’ta birçok eksik olduğunu gözlemledik.Yaptığımız gezilerde katı atık yönetimi ve arıtma ile ilgili de çok şikayet aldık.Göreve geldiğimizde eksiklerin giderilmesi için çaba harcayacağımızı söylemek isterim. Okul ile ilgili eksiklikler konusunda da, okul idaresi ile işbirliği içinde çalışıp sorunları en kısa sürede aşma amacındayız” dedi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: gencay eroğlu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems