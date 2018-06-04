Eroğlu: Sözünün eri müteahhide oy verin

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bir kez daha Lefkoşa Belediye seçimlerinde desteğinin UBP adayı Hasan Sertoğlu’ndan yana olduğunu vurguladı.

Derviş Eroğlu, UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu ile bazı UBP milletvekilleri dün gece Vatanseverler Derneği’nin Göçmenköy’de düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Eroğlu burada yaptığı konuşmada , “ herkesin gönlünde bir aslan yatabilir ama şu anda bana göre Lefkoşa’nın sözünün eri bir müteahhite ihtiyacı var. Hasan beyi arkadaşları ile birlikte desteklerseniz KKTC’nin başkentı Lefkoşa daha mamur, daha yaşanabilir bir kent olacaktır. Birlik ve beraberliğimizi bu seçimlerde de sergilersek başarı sağlandığını göreceğiz.

BİRLİK BERABERLİĞİN ÖNEMİ

Derviş Eroğlu birlik beraberliğin önemine , Ramazan ayı ile bayramların birlik beraberliğe sağladığı katkıya da işaret etti ve şunları kaydetti:

“KKTC yaşıyor ve yaşayacaktır. Anavatan Türkiye ile birlikte yan yana, omuz omuza varlığını sürdürecektir. Bu küçük ülke üzerinde bile çeşitli ayak oyunlarına başvuranlar var.Planlar programlar var. Ancak mühim olan onların programları değil bizim devletimize sahip çıkmamız ve AnavatanTürkiye gerçeğini bugünkü nesillere ve bizden sonra gelecek nesillere de iyi anlatmaktır. İşte bu iki unsur devam ettiği sürece Kıbrıs Türk Halkı bu topraklarda daha nice nice Ramazan aylarına , bayramlara ulaşacaktır.



SERTOĞLU “ ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu da konuşmasında “ Lefkoşa için çok çalışacağını, kenti bir başkente yakışır hale getireceğini” belirtti ve desteklerinden dolayı Vatanseverler Derneği’ne teşekkür etti.



VATANSEVERLER DERNEĞİ’NDEN TAM DESTEK

Vatanaseverler Derneği tarafından yapılan konuşmada ise “ KKTC için ne yararlı ise ona destek verilmesi” kararlılığı ifade edildi ve “ Lefkoşa için en çok yarar sağlayacak adayın UBP adayı Hasan Sertoğlu olacağından Sertoğlu’na tam destek verileceği” vurgulandı.