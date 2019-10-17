Eroğlu: UBP’nin cumhurbaşkanı adayının kazanması için çalışacağım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Onursal Başkanı, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, UBP Partisi Parti Meclisi’nin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayının kazanması için elinden gelen çabayı göstereceğini, bunun dışındaki her türlü yorum ve iddianın yalan olduğunu vurguladı.

Eroğlu, bir gazetede çıkan yorum üzerine açıklamalarda bulundu.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın milletvekili adayı olmasını kendisine teklif eden benim. Bakan olarak ilk görevini de benim kabinemde yaptı. Tam bir yıl önce UBP Genel Başkanlığı için yarışırken de yine beraberdik. Bunu zaten kendisi de ifade ediyor.

Bu yılın haziran ayı başında hükümet kuruldu. Ben kızımın bakan olmasını asla kimseden istemedim. Ne de kızım bakan olmadı diye birine kızdım veya intikam yemini ettim.

Kimseye tuzak kurmam da söz konusu olamaz. Ben, kimi destekleyeceğimi veya desteklemeyeceğimi açık söyleyen bir kişiyim.

Bir yıl Eğitim Bakanlığı, 7 yıl Gazimağusa İlçe Başkanlığı yaptıktan sonra, 23 yılı aşkın bir süre UBP Genel Başkanlığı, 20 yıla yakın süre Başbakanlık, 5 yıl da Cumhurbaşkanlığı yapan ve bugün aktif politika dışına çıkan biri olarak, partinin durumunu ve ihtiyaçlarını, devlet ve halk için yapılması gerekenleri iyi biliyorum.

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı kimse onun kazanması için elimden geleni çabayı göstereceğim.

Bunun dışında, benim adımı kullanılarak yapılan ter türlü yorum, konuşma veya iddia yalandır.

Bu iddiaları ortaya atanların benim asla bağlantı kurmadığım, partili olmayan kişiler olması oldukça dikkat çekidir.

Ulusal Birlik Partili kardeşlerim, bu haberleri yazanların, doğru yazıp yazmadıklarına, neyin peşinde olabileceklerine veya kimler tarafından niçin yönlendirilebileceklerine dikkat etsinler.”

17/10/2019 18:29