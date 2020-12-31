Eroğlu: Yeni hükümetin önünde çözmesi gereken önemli sorunlar vardır

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yeni yıl mesajı yayımladı.

Eroğlu mesajında, 2020 yılında yaşananları değerlendirerek, yeni yılın tüm ülkelere sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

“İnsanlık için hayat yolculuğumuz kâh acıları, kâh sevinçleri ve güzellikleri ile devam eder gider. Gitmekte olan takvim yılının sonunda, yeni yılın başında ise geleneksel olarak geçmiş yılın bir değerlendirmesi yapılır” diyen Eroğlu, 2020 yılının, kovid-19 salgını nedeniyle, dünya tarihine insanlık için kötü bir yıl olarak damgasını vurduğunu belirtti.

“SAĞLIK SİSTEMİMİZİ DAHA DA GÜÇLÜ HALE GETİRMEMİZİN ZAMANI ARTIK GELMİŞTİR”

Yeni yılda en başta salgının sona ermesini ve bozulan ekonomilerin düzelmesini, sağlıklı, mutlu, güzel günler yaşanmasını temenni eden Eroğlu, aşının umulan faydayı sağlamasını diledi.

Eroğlu, salgından kurtulma noktasına gelinceye dek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunda uzak durmanın ve kalabalıklar yaratılmamasının şart olduğunu vurguladı.

Eroğlu mesajında, “Kovid-19 salgını ile birlikte her şeyden önce sağlığın gelmesi gerektiğini bir kez daha yaşayarak anladık, kanıksadık. Bu noktadan hareketle sağlık sistemimizi özellikle doktor, hemşire, alt yapı ve teknik olanaklar bakımından daha da güçlü hale getirmemizin zamanı artık gelmiştir. Türkiye’nin katkıları ile yapılan Acil Durum Hastanesi ile yapılması kararlaştırılan 500 yataklı yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi sağlık alt yapımızın güçlendirilmesi için çok değerli ve önemli atılımlardır. Bu atılımlara sağlık alanında ihtiyaç duyulan insan kaynaklarımızın geliştirilmesi ve halkımızın bilinçlendirilmesine gereken önemi vermeyi de eklersek sağlık alanında önemli mesafe almış olacağız” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’IN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME YÖNELMEK GEREKTİĞİNİ TÜM DÜNYAYA İLAN ETMESİNİ TARİHİ BİR ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM”

Mesajında ekonomiye de değinen Eroğlu, ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması için Devletin Türkiye ile yoğun ve planlı bir çaba içerisine girmesinin elzem hale geldiğini söyledi.

Devletin sektörleri kaderine terk etmemesi gerektiğinin altını çizen Eroğlu, sıkıntıların aşılması için tüm kaynak ve olanaklar ile bilim insanlarının, bürokratların ve sektör temsilcilerinin seferber edilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı ve hükümette yaşanan değişimlere işaret eden Eroğlu şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Kıbrıs konusunda egemenliğe dayalı iki Devletli çözüm modelinin Birleşmiş Milletlerin önüne resmi çözüm önerimiz olarak konulmasını doğru buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yetkili kişisi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımızda, Kıbrıs konusundaki Birleşmiş Milletler parametrelerinin artık değişmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyarak federal çözümün olmayacağının belli olduğunu, iki devletli çözüme yönelmek gerektiğini tüm dünyaya ilan etmesini tarihi bir adım olarak değerlendiriyorum. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi Kıbrıs Türkü’nün en başta gelen yurt ödevi Devleti’ne, egemenliğine, güvenliğine sahip çıkmaktır.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye’nin kapalı Maraş’ın açılması için attığı adımların ve izlenen politikanın tarihsel öneme haiz olduğunu aktaran Eroğlu, “Rum tarafına Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye olarak onların attığı adımlar ve haklarımızı gasp etmeye devam etmeleri karşısında hareketsiz kalmayacağımızı göstermek zorundayız. Aksi takdirde gelecek nesiller bizlerden haklarını yeterince korumadığımız için hesap soracaktır” dedi.

“YENİ HÜKÜMETİN ÖNÜNDE ÇÖZMESİ GEREKEN ÖNEMLİ SORUNLAR VARDIR”

İç konulara da değinen Eroğlu, mesajına şöyle devam etti:

“Belli ki yeni hükümetin önünde çözmesi gereken önemli sorunlar vardır. İnanıyorum ki her şeyden önce Halkımız ve Devletimiz düşünülür, çok kritik bir süreçten geçilmekte olunduğunun bilinci ile birlik ve beraberliğe önem verilir.

İnanıyorum ki ciddi bir şekilde çalışılırsa Türkiye’nin de desteği ile sorunları aşmak mümkün olacaktır.

Devletlerin, halkların, partilerin hayatlarında kavga, çatışma, gereksiz didişme kaldırmayan hassas, kritik dönemler vardır. Bana göre KKTC şu anda öyle bir dönem geçirmektedir.

Bu duygu düşüncelerle yeni yılın tüm ülkelere ve ülkemize sağlık ve mutluluk getirmesini diler, tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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31/12/2020 15:29