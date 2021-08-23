Eroğlu yoğun bakımda

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun az önce Yakıhn Doğu Üniversitesi'nde yoğun bakıma kaldırılmasının ardından bilgiler gelmeye devam ediyor. Eroğlu'nun tansiyonunun çok dengesiz olduğu ve bu nedenle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Bilincinin açık olduğu ancak gidip gelmeler olduğu ifade edilirken YDÜ Başhekimliğinin az sonra bir açıklama yapacağı kaydedildi.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken nörolojik tetkiklerin yapıldığı kaydedildi. Şu an için herhangi bir pıhtı bulunmadığı da gelen ilk bilgiler arasında.

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23/08/2021 17:29