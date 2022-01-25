Eroğlu'ndan Sucuoğlu'na kutlama mesajı

Eroğlu, seçimlerden birinci parti olarak çıkması nedeniyle Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na bir kutlama mesajı gönderdi.

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25/01/2022

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Eroğlu'ndan Sucuoğlu'na kutlama mesajı

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, seçimlerden birinci parti olarak çıkması nedeniyle Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na bir kutlama mesajı gönderdi.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre Eroğlu, mesajında şunları belirtti:
“Ülkemiz için son derece önemli olan 23 Ocak 2022 milletvekilliği erken genel seçiminde elde ettiğiniz başarıyı candan kutlarım.
KKTC ve dünya için zor bir süreç yaşanmaktadır. Halkımızın beklentisi bir an önce sorunlarına çare bulacak, gereken atılımları yapacak, uyum ve istikrar içinde çalışabilecek bir hükümetin kurulmasıdır.
Bu yönde gereğini yapacağınıza güveniyor, sağlık ve başarılarınızın devamını diliyorum.”

25/01/2022 13:45
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TAGS: Eroğlu, Sucuoğlu, mesaj,
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