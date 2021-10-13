Eroğlu’nu darp edip telefonunu çaldılar

Mağusa’da Ünal Eroğlu’nun aracına binip darp ettikten sonra olay yerine bir başka araçla gelerek aracı hasara uğrattıktan sonra cep telefonu çalınmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişi ise aranıyor

Polisten verilen bilgiye göre; 12.10.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, H.Ç.(E-26) konuşmak istediği gerekçesi ile Ünal Eroğlu’nun kullanımında bulunan aracına binip adı edilene elleri ile vurmak suretiyle darp ettiği sırada, olay yerine başka bir araçla gelen A.U.G.(E-37) tasarrufunda bulundurduğu tecavüzkar alet olan plastik boru ile, H.Ö.(E-31) ve T.Y. ise adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip, Ünal Eroğlu olay yerinden koşarak uzaklaştığı esnada adı edilenler bahse konu şahsın aracının sağ ve sol arka, sol ön, ön ve arka camlarını kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde bulunan adı edilen ati cep telefonunu çaldıkları tespit edildi. A.U.G. ve H.Ç. tutuklanmış olup, H.Ö. ve T.Y. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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13/10/2021 12:45