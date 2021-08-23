Eroğlu'nun sağlık durumu nasıl? YDÜ Başhekimi Açıkladı

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23/08/2021

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Eroğlu'nun sağlık durumu nasıl? YDÜ Başhekimi Açıkladı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yakın Doğu Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, TAK Muhabirinin sorusu üzerine,  3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bugün öğleden sonra baş dönmesi şikayeti ile hastaneye geldiğini şu anda da hastanede misafir edildiğini belirtti.

Eroğlu’nun durumunun iyi olduğunu, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu dile getiren Yenen, Eroğlu’nun tüm tetkiklerinin temiz çıktığını durumu hakkında yarın daha geniş bilgi verebileceklerini söyledi.

23/08/2021 18:09
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TAGS: derviş eroğlu
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