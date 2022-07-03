Eroğlu'nun tedavisi sürüyor

3'ncü Cumhurbaşkanı Dr Derviş Eroğlu'nun tedavi gördüğü hastaneden fotoğrafı yayınlandı. Yapılan açıklamada Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, ileri tetkik ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.

YDÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3. Cumhurbaşkanımız Sn Dr. Derviş Eroğlu kardiyoloji servisimizde tansiyon ve ritim takibi amaçlı müşahede altına alınmıştır, şu an itibarıyla hayati tehlikesi bulunmamakta, ileri tetkik ve tedavileri devam etmektedir, geçmiş olsun dileklerimizle"

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03/07/2022 15:59