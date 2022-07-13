Eroğlu’nun yarın öğleden sonra bir aksilik olmaması halinde yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde “Karotis” ameliyatı geçirdi.

Prof.Dr.Aşkın Ali Korkmaz, Prof.Dr.Barçın Özcem ve Yrd.Doç.Dr.Özlem Balcıoğlu’ndan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından yapılan operasyon, yaklaşık iki saat sürdü.

Operasyonda, Derviş Eroğlu’nun şah damarı açılarak tıkanıklık yaşanan bölge temizlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastahanesi’inde Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Müfit Yenen, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bir süredir hastanede tedavi gördüğünü kaydederek, yapılan tetkiklerde Karotis arterde yüzde 80’e varan darlık tesbit edildiğini söyledi.

Prof . Dr. Yenen, Kardiyovasküler cerahi ekibinin darlığın cerahi tedavisinin daha uygun olduğuna karar verdiğini ve bunun ardından cerahi müdahelenin yapıldığını kaydetti.

Kardiyovasküler Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz da 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na Karotis Endarterektomi yani şah damarının içinin temizlenmesi ameliyatı yapıldığını ve ameliyatın son derece başarılı geçtiğini söyledi…

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun geçmişte kroner by-pass ameliyatı geçirdiğini geçtiğimiz hafta da kalp pili takıldığını belirten Kormaz, Eroğlu’nun şah damarındaki darlığı yıllardır takip ettiklerini ve en son yapılan tomografik anjiyosunda da bu daralmanın kritik bir seviyeye geldiğinin görüldüğünü, cerahi müdahale kararı alındığını anlattı.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun ameliyatının yaklaşık iki saat sürdüğünü ve son derece başarılı bir ameliyat geçirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, ameliyatın hemen bitiminde hastanın uyandırıldığını ve herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

“3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, şu anda sorunsuz. Yoğun bakımda ve uyanık. Sohbet ediyor, yarın da öğlen saatlerinde yoğun bakımdan taburcu etmeyi planlıyoruz” diyen Prof. Dr Kormaz, Eroğlu’nun yoğun bakım ünitesinden servise çıkmasının ardından da 3-4 gün daha hastahanede tutulacağını ve hastanın durumun stabil hale gelmesinin ardından taburcu edileceğini söyledi.

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13/07/2022 17:44