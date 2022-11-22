Erşan Kuneri dizisi için açılan davaya Cem Yılmaz'dan tepki

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22/11/2022

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Erşan Kuneri dizisi için açılan davaya Cem Yılmaz'dan tepki

Erşan Kuneri dizisine alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına Cem Yılmaz'dan tepki geldi.

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabında davaya tepki gösterdi. Yılmaz, paylaşımında "Bin dert var ama ben yine görevimi (!) yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde "Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" ifadeleri yer almıştı.

22/11/2022 21:40
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TAGS: Erşan Kuneri dizisi için açılan davaya Cem Yılmaz’dan tepki
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