Ersan Netflix anime serisi müziğinin yapımında yer aldı

Kıbrıslı Türk Müzisyen Oytun Ersan, Netflix’de yayınlanan anime serisi Great Pretender’in film müziği kadrosunda yer aldı.

Grammy ödülleri için üç yıl önce aday adayı gösterilen Oytun Ersan, Netflix’de yayımlanan suç komedi türünde, 23 bölümlü anime dizisi Great Pretender’in film müziklerini seslendiren ekip içinde yer aldı.

Serinin film müzikleri, “Dahi Çocuk” diye nitelendirilen Yukata Yamada tarafından bestelendi. Kayıtlar 2019 yılında New York’ta bulunan ve bugüne dek birçok değerli müzisyenin albüm projesine ev sahipliği yapan Bunker stüdyolarında yapıldı.

Oytun Ersan yaptığı açıklamada, ‘‘Bu projeye dahil olarak hem çok yetenekli bir besteci ve dünyaca ünlü müzisyenlerle çalışma fırsatı buldum, hem de bu denli değerli bir yapıma bir Kıbrıslı Türk’ün imzasını atabilmenin gururunu yaşadım” dedi.

Oytun Ersan’ın menajerliğini yapan Melis Ünal ise, Yamada’nın kendisine ulaşarak “Oytun Ersan’ın bestelerinden ve stilinden çok etkilendiğini ve uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bu projede Oytun Ersan’ın yer almasını gönülden istediğini” anlattı. Ünal, gurur duyulacak bir projeye daha attıklarını ifade etti.

Oytun Ersan, Yukata Yamada’nın piyano da çaldığı bu projede, Cliff Almond, Natalie Tennenbaum ve John Davis gibi ünlü isimlere eşlik etti.

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02/03/2022 19:38