Ersan Saner Açıkladı: Taçoy görevi iade ederse adayım

UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, Birinci Boyut programına katılarak açıklamalarda bulundu...

İşte UBP Milletvekili Saner’in açıklamalarından öne çıkan notlar....

“ARTIK HERKES SİLKİNİP KENDİSİNE GELSİN”

“Sayın Özgürgün’ün yapmış olduğu açıklamayı bence en doğru cevabı alabilmek için kendisiyle konuşmanız lazım. Ancak şu noktada sayın Özgürgün’e katılıyorum. Herhangi bir kişi ile siz kahve dahi içmeye gitmezseniz ve tek bu kurmadığınız hükümeti sayın Özgürgün’e endekslerseniz tabi ki onun da en doğal hakkı olarak şuanda bizim mevcut ortağımızla yapacağımız hükümete gelip güvenoyu verip vermemesi konusunda da kendi kararını ben sorgulamak istemem. Ama bu UBP-HP hükümetinde sorun çıkarır mı şuan için böyle bir problem yaşanacağını ben düşünmüyorum.Ancak buna rağmen HP’nin Başkanının da hala daha bu konuda UBP ile ilgili olarak konuşmalarını da doğru bulmuyorum. Aslında bu konuya şöyle bir benzetme yapsam daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir anne babasınız çocuğunuz evlidir. Aralarında problemler olabilir. Çocuğunuzun evliliğine bile karışmazsınız suçlu olmamak için. Genelde bizim geleneksel yapımız bunu gerektiriyor. Dolayısla artık herkes silkinip kendisine gelsin. Çocukları ile fazla uğraşmasın, kendilerine baksınlar. Bu işi böyle yönetelim. Nasıl bir ailede çocuklarımıza bile karışmıyorsak, bir başka partinin içişleri ile de fazla uğraşmayalım diyorum. Ve bu işi medya üzerinden tartışmaları da bir sonlandıralım diyorum. Medya üzerinden tartışmaların kimseye faydası yoktur. Halkımız bizden ekonomik olarak çözüm, çare bekliyor. Biz hala daha işin magazinsel kısmı ile uğraşalım , gündem böyle boş olaylarla doldurmak istemiyoruz.Biran önce hükümetin güvenoyu alarak görevinin başında ekonomiyi rahatlatmak, gereğini yapmak için ortaya performas koymasını bekliyoruz. Güvenoyu vermeyeceğiz diye birşey de yok. Hükümetin güvenoyu problemi olacağını düşünmüyorum. Bu konuda da beklentisi olanların boşuna bir beklentisi olmasın, bu beklentide olanların soğuk su içmesini tavsiye ederim” .......

“BU SABAH HASAN TAÇOY İLE GÖRÜŞTÜM”

“BENDEN ÇOK FARKLI BİR GÖRÜŞÜ OLMADIĞINI GÖRDÜM VE BUNDAN DA MEMNUN OLDUM”

“Bu sabah Sayın Hasan Taçoy’la görüştüm. İkimiz de partinin hemen hemen en alt kademelerinde çalışa çalışa bugünlere vekil olarak geldik. Bu basamakları birer birer çıkan ve bugünlere gelen biri olarak kendisi ile bu sabah bir karar vermesi gerektiğini kendisinin bu yönde olumlu davranacağına benim inancımın tam olduğunu UBP’de problem yokken sanki UBP’nin içinde kazan kaynıyormuş gibi hava yaratmanın bizlere bir faydası olmayacağını takdirin tamamen kendisinde olduğunu herhalde kendisinin de iki mevki tutup başka arkadaşının hakkını yemeyeceğine en çok inananlardan birinin ben olduğumu ifade ederek bu konuda gerekli adımları atacağına inandığımı söyledim. Onun da benden çok farklı bir görüşü olmadığını gördüm ve bundan da memnun oldum. UBP şuanda sorumluluğunun bilincindedir”.

“TAÇOY EN ERKEN ZAMANDA BUNU ÇÖZECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİR”

“Sayın Taçoy’un ben eminim ki bu konuda en erken zamanda gereğini yapacağını tabi takdir kendisinindir. Kendisinin hangi görevi bırakıp bırakmayacağını kendisi bilir. Biz karışamayız. Ama en erken zamanda bunu çözeceğini ifade etmiştir. Bende kendisinden bu duyduğum için de mutlu olduğumu söyleyebilirim”. ....

GENEL SEKRETERLİK İÇİN ADAYLIK SİNYALİ VERİYOR MUSUNUZ?

“SAYIN TAÇOY GENEL SEKRETERLİĞİ İADE EDERSE ERSAN SANER GENEL SEKRETERLİK GÖREVİNE ADAYDIR”

“Genel Sekreterlik münhal ise Sayın Hasan Taçoy genel sekreterliği bırakıp bakanlığına devam edecekse Ersin Saner Genel Sekreter adayıdır. Bunu net söyleyebilirim. Sinyal vermiyorum net ve direkt söylüyorum. Mağusa’dan benim gibi başka arkadaşlarımın isimleri konuşuluyor. Ben size burdan birinci ağızdan kimseden duymayın söylüyorum Ersan Saner Sayın Taçoy Genel Sekreterliği iade ederse Ersan Saner Genel Sekreterlik görevine adaydır”.