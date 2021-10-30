Ersan Saner: Hukuki mücadelenin tamamlanması için yarıştan çekildim

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30/10/2021

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Ersan Saner: Hukuki mücadelenin tamamlanması için yarıştan çekildim

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı'nda Başbakan Ersan Saner, basın açıklaması yaptı. Ersan Saner, hukuki mücadelenin tamamlanması için yarıştan çekildiğini söyledi.

Saner açıklamasında, "UBPnin her kademesinde yer aldım. Bundan sonra da devam edeceğim. Bir kişi hariç herkese hakkımı helal ediyorum diye konuşma yaptım kim olduğunu herkes anlıyor. Demokrasi sınavından UBP'nin en iyi şekilde çıkacağından inancım tam. Siyasi hayatım sona ermedi. Parti başkanıyım milletvekiliyim" ifadelerini kullandı.

30/10/2021 16:00
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TAGS: Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi
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