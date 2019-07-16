Ersan Saner: Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Rum Başkanlık Konseyi’nin Türk tarafının sunduğu hidrokarbon aramaları ile ilgili bir ortak komite kurulması önerisini reddetmesini “Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe” olarak niteledi.

Ersan Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“ Kıbrıs Rum tarafı tüm siyasi partileri ile Ada’da her iki tarafın da kabul edebileceği, yaşayabilir, adil, kalıcı bir anlaşmadan yana olmadığını ortaya koymaya devam ediyor.

Kıbrıs Türk tarafının 2011’de masaya koyduğu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın geçtiğimiz günlerde hükümetin desteği ile güncellenmiş bir şekilde yeniden gündeme getirdiği hidrokarbon aramaları için bir ortak komite kurulması önerisinin Rum Başkanlık Konseyi tarafından reddedilmesi üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Crans Monta’da federal çözüm arayışlarını maksimalist önerileri ile tamamen çökerten Rum tarafı bu yeni kararı ile önemli konularda işbirliği yapılması suretiyle iki halkın bir birine yakınlaştırılması kapılarını da kapatıyor.

Kendileri hidrokarbon aramalarını son sürat devam ettirirken Türk tarafının aramalara son vermesini isteyen, Avrupa Birliği’nde bu konu yüzünden Türkiye aleyhine karar aldıran Rum tarafı bilmelidir ki Kıbrıs Türk Halkı kendilerinin oyuncağı değildir, Türkiye ile birlikte haklarını korumakta kararlıdır.

Rum Başkanlık Konseyi’nin bilinen Rum tezleri ve düşünceleri ortadayken müzakerelere acil başlanması çağrısı yapması boşunadır, statükonun sürmesi ve bundan çıkar elde etme amaçlıdır, dolayısıyla da kabul edilmezdir.”