Erşangil: “Toplu sözleşme hakkı gasp ediliyor”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, Maliye Bakanlığı’nın, kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda imzalanacak toplu sözleşmelere, kendi olumlu uygunluk görüşü olmadan izin verilmemesini öngören yasa tasarısının Meclis’e sevk edilmesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erşangil, söz konusu yasa tasarısını, “toplu sözleşme hakkına ve Anayasa’ya aykırı bir hareket” olarak niteledi.

Devletin işveren konumunda olmadığı iş yerlerinde, sözleşmelerde söz sahibi olmasının mümkün olmadığını, her kurumun kendi sözleşmesine kendisinin karar verme yetkisi olduğunu savunan Erşangil, hükümeti, çalışanların haklarını hedef almak ve hukuku çiğnemekle suçladı.

Hükümeti, çalışanların haklarına yönelik tavırlarına karşı uyaran Erşangil, “Sendikamız yasanın geri çekilmemesi durumunda, her türlü yasal ve demokratik hakkını kullanacaktır” dedi.