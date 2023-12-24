Erşangil: Vergi dilimlerinin düzenlenmesi için daha ne bekleniyor?

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24/12/2023

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Erşangil: Vergi dilimlerinin düzenlenmesi için daha ne bekleniyor?


 

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, vergi dilimlerinin düzenlenmesi için henüz çalışma başlatılmamış olmasına tepki gösterdi.

Erşangil, yazılı açıklamasında, yasaya göre ocak ayında gerçekleştirilmesi gereken vergi dilimlerinin düzenlenmesi adına herhangi bir çalışma başlatılmadığına dikkat çekti.

“Yasaya göre ocak ayında gerçekleştirilmesi gereken düzenleme için çalışmaların henüz başlatılmamış olması, bu sürecin de hukuk dışı şekilde uzatılacağını göstermektedir” ifadelerini kullanan Erşangil, hükümeti konuyla ilgili ivedilikle adım atmaya çağırdı.

Özel sektör çalışanlarının da faydasına olan vergi dilimlerinin düzenlenmesinin tüm çalışanlar için önemli bir konu olduğunu belirten Erşangil, özellikle düşük gelir gruplarının aldıkları ücretlerin iyice anlamsız hale gelmemesi adına ivedilikle adım atılmasını beklediklerini söyledi ve sendika olarak konuyu yakından takip etmeye devam edeceklerini ekledi.

 

24/12/2023 12:31
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TAGS: Erşangil: Vergi dilimlerinin düzenlenmesi için daha ne bekleniyor?
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