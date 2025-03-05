Ersen: ''Gece kulüpleri izinleri ve ilgili yasa derhal iptal edilmelidir''

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Güner Ersen, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın, 2018 yılında belediye sınırlarındaki tüm gece kulüplerini tek seferde tüm tehditlere rağmen kapatmasının herkese örnek olması gerektiğini belirtti, Zeki Çeler’in Çalışma Bakanlığı döneminde yapılan çalıştayı hatırlattı.

Ersen: Kıbrıs’ın kuzeyinde kadın ticareti vardır

Yazılı açıklama yapan Ersen, ülkede bulunan bir gece kulübünde meydana gelen ve polisin “intihar” dediği kadın ölümü ile birlikte, acı gerçeğin bir kez daha herkesin yüzüne vurduğunu belirtti ve “Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘kadın ticareti’ vardır” dedi.

“Bu ülkede bir kadın öldü, polisin yaptığı açıklamada olayın ‘intihar’ olması ne üzüntümüzü ne de öfkemizi azaltmadı, azaltmayacak” diyen Ersen, 2018 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın tüm tehditlere rağmen belediye sınırları içindeki gece kulüplerinin, amaçlarına uygun çalışmadıkları sebebi ile çalışma izinlerini yenilemediğini, buna göz yummadığını ve tümünü tek seferde kapattığını hatırlattı.

“Bu utanç yüksek öğrenim, inşaat ve tarım gibi sektörlere de yayıldı”

Harmancı’nın bu tutumunun diğer belediyelere ve devlete örnek olmasını beklemenin yetersiz olacağını söyleyen Ersen, bunu sadece bir kadın ölümüyle hatırlamanın da asla yeterli olmayacağının altını çizdi.

Ersen, “Bu durumun Kıbrıs Türk kimliği üzerine yapışan bir kara leke olduğunu bilerek buna ses çıkarmayan herkes bu insan ticaretine ortaktır. Sadece gece kulüpleri ile kalmayıp bu utanç yüksek öğrenim, inşaat ve tarım gibi sektörlere de yayılmıştır” dedi.

“Yasa yıllardır Meclis’te bekliyor!”

Yıllardır Meclis’te bekleyen İnsan Ticareti Yasası’nın bir an önce geçmesi gerektiğine işaret eden Ersen, Zeki Çeler’in Çalışma Bakanı olduğu 4’lü hükümet döneminde yapılan çalıştayda orta, kısa ve uzun vadeli hedeflerin de belirlendiğini hatırlattı.

Ersen, “Raporda belirtilen bütün hedeflerin bir an önce yürürlüğe girmesini istiyoruz. Topluma para karşılığı insan satın almanın makul olduğu algısını yaratan gece kulüplerinin izinlerinin iptal edilmesi ve ilgili yasanın da iptali gerekmektedir. Bu minvalde de tüm gece kulüplerinin kapatılması elzemdir” dedi.

“Sessiz kalmayalım, bu utanca ortak olmayalım”

Bir kadın ve bir Kıbrıslı olarak ülkesinin bunlarla anılması ve tanınmasından rahatsız olmayacak tek bir kişi tanımadığını vurgulayan Ersen, TDP olarak bu utancı Kıbrıs Türk kimliğinin üzerinden silmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ersen, “2018 yılında Sayın Harmancı’nın yasaları uygularken gösterdiği kararlılık, bize bugün de değerlerimizin arkasında durmanın mümkün olduğunu hatırlatır. Sosyal medya ile sesimizi duyurmanın en kolay yöntem olduğu günümüzde, herkesi sessiz kalmamaya ve ülkemizde ‘Kadın Ticareti Vardır’ diyerek önce varlığını kabul etmeye, yok olması için birlikte daha çok çalışmaya çağırıyorum. Sessiz kalmayalım, bu utanca ortak olmayalım” çağrısında bulundu.