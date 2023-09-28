“Ersin Tatar, ailelerin hukuk mücadelesi için hep yanlarında olacağını belirtti”

ads ads ads ads
28/09/2023

ads
“Ersin Tatar, ailelerin hukuk mücadelesi için hep yanlarında olacağını belirtti”

Ailelerin hukuk mücadelesi için hep yanlarında olduğunu bundan sonra da yanlarında olacağını belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Rock sanatçısı Haluk Levent’i makamında kabul etti.

Haluk Levent, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda “destek için dün konsere gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar ile süreç konusunda sohbet ettik.” dedi.

Levent, paylaşımında, “Ailelerin hukuk mücadelesi için hep yanlarında olduğunu bundan sonra da yanlarında olacağını belirtti. Teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

28/09/2023 18:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: “Ersin Tatar, ailelerin hukuk mücadelesi için hep yanlarında olacağını belirtti”
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.