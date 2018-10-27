Ersin Tatar: Bana Bakanlık vermediler

Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nda konuşan Ersin Tatar hükümet kurulurken kendisinin kabine dışında bırakılmasını eleştirdi. “Serdar Denktaş maliye bakanlığı istemiş diye Ersin Tatar’I bakan yapmadılar” diyen Tatar, “Bana bakanlık vermediler ama çalışmaya devam ettim” dedi

“Ne makam ne para ne de şöhret peşindeyim” diyen Ersin Tatar “Bana bir görev düştüğüne inandığım ve bu görevden kaçmayacağım için adayım” dedi.

“Anahtar Bendedir” diyen Ersin Tatar üyelere çağrıda bulunarak oy vermelerini istedi