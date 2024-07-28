Ersin Tatar: Doğancı-Gaziveren maçında protesto edilmedim

Cumhurbaşkanı Tatar, dün oynan Doğancı-Gaziveren maçında protesto edildiği yönündeki haberleri yalanladı. Maçta elektrik kesildiği gerekçesi ile eleştirildiği yönünde çıkan haberlere yanıt veren Tatar, “Bu tamamıyla gerçek dışı bir haberdir. Siyasi polemik yaratmak için uydurma bir haberdir” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar’ın açıklaması şöyle:

Dün sanırım 5000 kişinin katıldığı Gaziveren - Doğancı derby maçına gittim. Siyasi görüşü ne olursa olsun, sağcısı solcusu dahil tüm vatandaşların samimi sevgisini gördüm, hissettim. 2-3 dakika elektriklerin kesilmesi dolayısıyla hiç bir protesto ile karşılaşmadım. Bu tamamıyla gerçek dışı bir haberdir. Siyasi polemik yaratmak için uydurma bir haberdir.