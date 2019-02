Ersin Tatar: Hükümet artık bitti...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yaşananların skandal olduğunu, hükümetin artık bittiğini, dağıldığını savundu.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) tarafından atanan 3 üyesinin CTP’li Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi uluslararası ihaleye çıkılmasını engellemek amacıyla 4 jeneratör alımı kararını Bakanlar Kurulu’na götürmemekle eleştirmesinin son derece önemli bir suçlama olduğunu” kaydeden UBP Genel Başkanı Tatar, “Halkın parasını kimse çarçur edemez. Ben ve partim konunun takipçisiyiz” dedi.



Ersin Tatar, bu sabah Ulusal Birlik Partisi Gazi Mağusa İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen sohbet toplantısına katıldı.



UBP’den yapılan açıklamaya göre toplantıya, UBP Onursal Başkanı 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, UBP Gazimağusa milletvekilleri, UBP Gazi Mağusa İlçe Başkanı Olasan Oran ve partililer katıldı.



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar sohbet toplantısında, partililer arasındaki birlik, beraberlik ve kaynaşmaya büyük değer verdiğini ifade etti ve ilçe, köy ve bölgelerde yapılan toplantıların UBP’lilerin el ve gönül birliği içinde olduğunu gösterdiğini, bundan da büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.



Ülke sorunlarına da değinen Tatar, “hükümette büyük çatlaklar olduğunu, koalisyonun artık bittiğini, dağıldığını” örnekler vererek anlattı.



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, güncel konu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki gelişmelere değinirken de, kurumda yaşananlarla yapılanların ülke ve hükümet için skandal niteliğinde olduğunu ileri sürdü.



Tatar şöyle konuştu:



“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) tarafından atanan 3 üyesinin CTP’li Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi uluslararası ihaleye çıkılmasını engellemek amacıyla 4 jeneratör alımı kararını Bakanlar Kurulu’na götürmemekle eleştirmesinin son derece önemli bir suçladır. Bunun nedeni üzerine durulmalıdır. Büyük bir ihale söz konusudur. Halkın parasını kimse çarçur edemez. Ben ve partim konunun takipçisiyiz.”

Asıl yapılması gerekenin; Türkiye’nin gerçekleştirileceğini net bir şekilde açıkladığı, KKTC ile Türkiye arasında bir enterkonnekte elektrik enerjisi sistemi kurulması, Türkiye’den buraya buradan Türkiye’ye deniz altından borularla elektrik enerjisi verilebilmesinin sağlanması olduğunu ifade eden UBP Genel Başkanı Tatar, “Uzmanlar jeneratör alımının acil olmadığını, güneş enerjisinin devreye sokulması ile Türkiye’den elektrik gelene kadar ülke ihtiyacının sağlanmasının mümkün olduğunu belirtiyorlar. Neden bu yapılmıyor? UBP olarak bu soruları sormaya ve olayların peşini bırakmamaya devam edeceğiz” dedi.



“AB ÇATISI ALTINDA İKİ DEVLETİ KABUL EDEN AKINCI NEDEN ÇARK ETTİ?”



UBP Genel Başkanı Tatar konuşmasında, Kıbrıs konusuna da değindi ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumu bir kez daha ortaya çıktıktan ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in kabul edilemez istekleri netleştikten sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hala kendi kendini federasyona kilitleyen açıklamalar yapmasının doğru olmadığını savundu.



Basında Crans - Montana’daki başarısızlıktan sonra Akıncı’nın da Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet formülünü gündemine aldığına dair haberler yayınlandığını ve Akıncı’nın bunu yalanlamadığını söyleyen UBP Genel Başkanı Tatar, “Şimdi Türkiye de net bir şekilde iki Devletli çözüm de masada olmalıdır dediğine göre Sayın Akıncı neden çark etti? Bunun ardında ne yatıyor merak ediyorum” diye konuştu.



EROĞLU...



Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da sohbet toplantısında yaptığı konuşmada, UBP’lilerin en önemli görevlerinin birlik - beraberliklerini sürdürmek ve ülke için çalışmak olduğunu belirtti.



Tabandan tavana tüm UBP yöneticilerine bu yönde görevler düştüğünü” ifade eden Eroğlu , UBP’nin bazen iktidarda, bazen muhalefette olabileceğini, partinin her ikisine, hatta erken seçime de her zaman hazır olması gerektiğini vurguladı.



UBP Onursal Başkanı Eroğlu, “KKTC’nin her zaman güçlü bir UBP’ye ihtiyacı olduğunu, halkın devlete sahip çıkan, Türkiye ile iyi ilişkileri önemseyen, hizmet veren, kendini düşünen parti olarak UBP’yi gördüğünü” sözlerine ekledi.