Cumhurbaşkanı Tatar, Jane Holl Lute’u kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u kabul edecek.

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22/06/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar, Jane Holl Lute’u kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 13.00’te BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la görüşecek.

Lute saat 11.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Cenevre’de Nisan ayındaki 5+BM konferansı sonrasında ilk kez adaya gelecek Lute’un, tarafların tutumunu öğrenerek BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonraki yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

22/06/2021 09:04
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TAGS: Ersin, Tatar, Jane, Holl, Lute
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