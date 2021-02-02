Cumhurbaşkanı Tatar, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nu bugün saat 13.30’da kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun katılımıyla saat 13.45’te Cumhurbaşkanlığında heyetlerarası çalışma toplantısı gerçekleştirilecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarette sırasıyla Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelmişti.

Görüşmelerde gayrı resmi 5+1 toplantısında ele alınacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacağı ve Türkiye ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki politikalarının ‘birlikteliği’ vurgulandı.

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02/02/2021 12:11