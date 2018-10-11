Ersin Tatar: Öncelikli Hedefim Ekonomi

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Ersin Tatar, seçilmesi halinde ekonominin öncelikli hedefi olacağını belirterek, "Güçlü bir ekonominiz olmazsa vatandaşınız mutlu, devletiniz yeterince güçlü olamaz. Bu nedenle UBP ev ödevini iyi yapacak; çağdaş bir vizyon sahibi olacak, günümüz , ülkemiz koşullarına uygun, mal ve hizmet üretimine dayalı, istikrarlı kalkınmayı hedefleyen bir ekonomik program hazırlayacağız" dedi.

UBP Genel Başkan Adayı Ersin Tatar, UBP'nin 43. Kuruluş yıldönümü ve kurultayı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Tatar, ülkede çöken ekonomik yapıyı birlikte ayağa kaldıracaklarını ifade ederek, seçilmesi halinde, ülkede hem genelde olumlu değişimler, hem de hükümet değişimi yaşanabileceğini gördüğünü ve ülkeye büyük hizmet verebileceğine inandığını belirtti. Ersin Tatar, UBP üyelerinin sandığa iradesini yansıtmasını ve adaylara bakıp, ellerini vicdanlarına koyarak oy kullanmalarını çünkü ülkenin geleceğini tayin edeceklerini savundu.

“BİR UMUT OLARAK ADAY OLDUM”

Ersin Tatar, KKTC’nin yaşatılıp, yüceltilmesini ana hedef olarak gören bir anlayışın temsilcileri olduklarını da belirterek, "Kıbrıs’ta Rum komşularımızla bir anlaşma olacaksa var olan gerçeklerden hareket edilecek, Kıbrıs Türk halkının egemenliği, eşitliği, güvenliği mutlaka bir anlaşmada garanti altına alınmış olacaktır. Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmiyorsa da, ki değişeceğine ilişkin en küçük bir belirti yok, Kıbrıs konusu başka çözüm şekilleriyle bir neticeye bağlanacaktır. Bize göre Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet, kadife ayrılık, konfederasyon da artık taraflar arasındaki görüşmelerde ele alınmalıdır. Biz bu yönde somut ve güçlü adımlar atacağız. Kıbrıs konusunda dirayetli olacak, halkımızın daha fazla mağdur edilmesinin önüne geçilmesine çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Tatar, bunun bir yarış olduğunu ve aile içinde kırılma gücenme olmadan bu yarışı tamamlayacaklarına inanç belirterek, bir umut olarak aday olduğunu, tüm üyelere tüm adayları iyi değerlendirmeleri, ülkeye ne katabileceklerini, ülke yönetiminde ülke geleceğine nasıl etki edebileceklerini iyi düşünerek iradesini sandığa ona göre yansıtmalarını istedi.

Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin 43’ncü kuruluş yıldönümüne de değinerek, şunları söyledi:

“UBP EN BÜYÜK, EN GÜÇLÜ OLUŞUM”

Tatar, Ulusal Birlik Partisinin bu ülke siyaseti için vazgeçilmez olduğunu belirterek, Ulusal Birlik Partisinin bu ülkenin en büyük, en güçlü siyasal oluşumu olduğunu ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi’nin KKTC’nin varlığının devamı, kalkınma, Anavatan Türkiye ile sıcak, kardeşçe ilişkiler anlamına geldiğini belirten Tatar, "Ulusal Birlik Partisi, hedefleri olan, kökleri bulunan, bir vizyon ve misyon partisidir. Ben ve benim gibi on binlerce kişi bu özellikleri, tarihi hedefleri olduğu için Ulusal Birlik Parti’liyiz, Ulusal Birlik Partisi aracılığı ile halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

“BEN BAŞKAN ADAYIYIM”

27 Ekim’de yapılacak UBP Olağan Kurultayı’da genel başkanlığa aday olduğunu kaydeden Tatar, UBP’nin 11 Ekim kuruluş yıldönümü etkinliğinin yapılmamış olmasında duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Partililerimizi bir araya getiren, kaynaştıran temel etkinliklerimizden biri olan kuruluş yıldönümü etkinliğimiz ne isterse olsun yapılmalıydı. Neden çekinildi, neden yapılmadı inşallah izah edilir. İkinci değinmek istediğim konu ise ilçe kongrelerimizin aynı gün yapılmasıdır. Bana göre her biri ayrı bir demokrasi şenliği olan ve yine partililerimizi kaynaştıran, buluşturan temel toplantıların başında gelen ilçe kongrelerimiz ayrı ayrı yapılmalı, tüm genel başkan adayı arkadaşlarımıza konuşma imkanı tanınmalıydı. İskele İlçe Başkanlığı’na bir etkinlik düzenletildi ve biz oraya davet edilmedik. Böyle bir şey olamaz. Bu tip küçük oyunlara başvurmak bir fayda sağlamaz. Biz bu oyunlara başvurmayacağız."

Ersin Tatar, UBP’de demokrasi, saygı, sevgi, karşılıklı anlayış ve kardeşliğin egemen olacağını ifade ederek, "Ben bilirim ben yaparım. Ben ve çevremdekilerin canı ne çekerse o olur” anlayışının sona ereceğini kaydetti.

“SAĞ DUYULU DAVRANMALI”

Tatar, şöyle devam etti:

"Ulusal Birlik Partisi Kurultayı hiç bir şaibeye, iddiaya, şikayete, serzenişe yol açmayacak şekilde şeffaf, temiz , demokratik bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Herkesin gönlünün, aklının rahat olacağı, gerçekten tarafsız bir Divan Kurulu oluşturmalıyız. Ulusal Birlik Partisi üyeleri kurultayımıza yüksek katılım göstermeli, sağ duyulu davranmalı, bütün yaşananları, ülke ve partinin yararını düşünerek oylarını kullanmalı ve bize göre birinci turdan genel başkanlık seçimini neticelendirmelidir. 2015 kurultayında olduğu gibi genel başkanlık seçimi ikinci tura kalırsa Parti Meclisi sonuçlarının açıklanması ertelenmemeli, tüzüğümüze uygun olarak oy sayım ve tasnifi devam ettirilerek sonuçlar açıklanmalıdır."

“DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN CAMBRIDGE’DEN MEZUNUM”

Ersin Tatar, kendisini de "vatandaş bana güveniyor, durmak yorulmak bilmem" şeklinde ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ben iddialı, inançlı, kararlı bir insanım. Yorulmak bilmeden çalışırım. Halkın içindeyim, Her kesimle diyalog kurabilecek bir yapım vardır. Ekonomistim, Muhasebe Uzmanıyım, İngiltere’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Cambridge’den mezun oldum. Ana dilim kadar rahat İngilizce konuşup, okuyabiliyorum. Dünyamız, bölgemiz ve ülkemizdeki gelişmeleri çok yakından izliyorum. Uzun yıllar çok önemli şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalıştım. 9 yıldır milletvekiliyim. 5 yıla yakın Maliye Bakanlığı yaptım ve herkes kabul ediyor ki pekçok reform niteliğindeki karara imza attım. Bu partinin bu halkın daha güzel günlere erişmesini istiyorum. Partimizin şu andaki Genel Başkan’ın yaşadığı sıkıntıları geride bırakarak , güç kazanmasını, proje üretmesini, halka hizmet için en erken bir zamanda iktidara gelmesini istiyorum. Para pul güç makam peşinde değilim. Hizmet için yola çıktım. Bu dünyadan bir gün hepimiz göçeceğiz. Geride güzel, hizmetleri, ülkesine, partisine, halkına katkıları ile anılacak bir isim bırakmak istiyorum. Bugüne kadar üstlendiğim tüm görevlerde başarılı oldum. Özgüvenim tamdır”

HEDEFLERİ

Ersin Tatar, hedeflerini de şöyle anlattı:

"Ekonomi önceliğimiz olacaktır. Güçlü bir ekonominiz olmazsa vatandaşınız mutlu , Devletiniz yeterince güçlülü olamaz. Bu nedenle UBP ev ödevini iyi yapacak; Çağdaş bir vizyon sahibi olacak, günümüz , ülkemiz koşullarına uygun, mal ve hizmet üretimine dayalı, istikrarlı kalkınmayı hedefleyen bir ekonomik program hazırlayacağız. Nasıl ki güçlü bir ekonomi olmazsa, vatandaşınız ve Devletiniz yeterince güçlü olmaz diyoruz. Güçlü, kurumsallaşmış, temiz yönetilen bir partiniz olmazsa sağlam, güçlü bir iktidarıniz, hükümetiniz olmaz. O nedenle, Ulusal Birlik Partisi’nin her organı ile çalışan, üreten bir yapıya gelmesine azami gayret göstereceğiz. Parti tüzüğünü yeniden ela alacağız. Partimiz yönetimi şeffaf olacak, istenildiği anda yetkili kurullarımıza hesap verecektir. Tabanımızla sürekli diyalog ve bağlantı içinde olacak, Ulusal Birlik Partililer arasında zaten var olan kardeşlik ve kaynaşmayı yapacağımız, katılacağımız etkinliklerle daha da yukarılara çıkaracağız. Bizim öncelikli hedefimiz, vazgeçilmez görevimiz Devletimizin ve halkımızın ihtiyaçlarını gidermektir. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılıp yüceltilmesini ana hedef olarak gören bir anlayışın temsilcileriyiz. Kıbrıs’ta Rum komşularımızla bir anlaşma olacaksa var olan gerçeklerden hareket edilecek, Kıbrıs Türk halkının egemenliği, eşitliği, güvenliği mutlaka bir anlaşmada garanti altına alınmış olacaktır. Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmiyorsa da , ki değişeceğine ilişkin en küçük bir belirti yok, Kıbrıs konusu başka çözüm şekilleri ile bir neticeye bağlanacaktır. Bize göre Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet, kadife ayrılık, konfederasyon da artık taraflar arasındaki görüşmelerde ele alınmalıdır. Biz bu yönde somut ve güçlü adımlar atacağız. Kıbrıs konusunda dirayetli olacak, halkımızın daha fazla mağdur edilmesinin önüne geçilmesine çalışacağız. Anavatan Türkiye ile ilişkilerin bizler için hem güvenlik hem de ekonomik olarak yaşamsal önemi olduğu açıktır. Bu nedenle tarihi, kopmaz bağlarımız olan Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizin kardeşlik, dostluk bağları ile daha da ileri götürülmesine özel önem vereceğiz. Anavatan Türkiye ile imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmalarına mutlaka uyulacak, Türkiye’ye karşı açık ,dürüst samimi davranılacaktır"

Soruları da yanıtlayan Tatar, "Dört dörtlük bir Ulusal Birlik Partisi’ni ortaya çıkarmayı birlikte başaracağız. Dört dörtlük bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için adımları birlikte atacağız. Çöken ekonomik yapıyı birlikte ayağa kaldıracağız" İfadelerini kullandı.