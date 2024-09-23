Ersin Tatar, Türk-Amerikan Ulusal Etkinliğinde Türkiye’nin Üst Düzey Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna düzenlenen Türk-Amerikan Ulusal etkinliğinde, Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi.

Tatar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York’ta Rockefeller Plaza’da düzenlenen akşam yemeğinde biraraya geldiklerini paylaştı