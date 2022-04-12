Ersin Tatar, yazar Bekir Kara için başsağlığı mesajı yayımladı

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12/04/2022

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Ersin Tatar, yazar Bekir Kara için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyun, öykü ve roman yazarı Bekir Kara’nın vefatıyla nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Tatar yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Oyun, öykü, roman yazarı ve de çok değerli bir eğitimci olan Bekir Kara’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Onlarca prestijli ödülün sahibi, edebi eserleri ile toplumsal belleğimize çok değerli katkıları olan Bekir Kara’nın, özelde Kıbrıs Türk Edebiyatı, daha genel ölçekte ise ülke sanatına yaptığı katkılar ve müstesna kişiliği, her daim büyük bir saygıyla anılacaktır. Kendisine Yüce Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

12/04/2022 15:19
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TAGS: Ersin Tatar, Bekir Kara
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