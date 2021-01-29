Ersin Tatar'dan Başhekim Birinci ve sağlık çalışanlarına 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, koronavirüse yakalanan, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci ve diğer sağlık çalışanlarına 'geçmiş olsun' diledi...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Koronavirüse yakalanan, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr Ceyhun Birinci ve diğer sağlık çalışanları için sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

Tatar mesajında, "Koronavirüs pozitif olduğunu öğrendiğim Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci ve diğer sağlık çalışanlarına çok geçmiş olsun dileklerimi iletir, en kısa zamanda iyileşip, sağlıklarına kavuşmalarını dilerim..." ifadelerine yer verdi.

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29/01/2021 18:34