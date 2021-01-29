Ersin Tatar'dan Başhekim Birinci ve sağlık çalışanlarına 'geçmiş olsun' mesajı

ads
29/01/2021

ads
Ersin Tatar'dan Başhekim Birinci ve sağlık çalışanlarına 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, koronavirüse yakalanan, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci ve diğer sağlık çalışanlarına 'geçmiş olsun' diledi...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Koronavirüse yakalanan, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr Ceyhun Birinci ve diğer sağlık çalışanları için sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

Tatar mesajında, "Koronavirüs pozitif olduğunu öğrendiğim Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci ve diğer sağlık çalışanlarına çok geçmiş olsun dileklerimi iletir, en kısa zamanda iyileşip, sağlıklarına kavuşmalarını dilerim..." ifadelerine yer verdi.

 

29/01/2021 18:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: ersin tatar, başhekim birinci, haberkibris
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.