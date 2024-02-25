Ersin Tatar’dan Pevrul Kavlak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı
25/02/2024
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Kavlak, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Pevrul Kavlak Başkanı zamansız kaybetmenin büyük bir üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allahtan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı