Ersin Tatar’dan Pevrul Kavlak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı

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25/02/2024

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Ersin Tatar’dan Pevrul Kavlak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kavlak, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Pevrul Kavlak Başkanı zamansız kaybetmenin büyük bir üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allahtan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı

25/02/2024 09:42
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TAGS: Ersin Tatar’dan Pevrul Kavlak’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı
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