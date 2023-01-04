Ersoy İlgili'nin ölüm nedeni belli oldu!
73 yaşındaki Ersoy İlgili'nin ölüm nedeni açıklandı.
04/01/2023
Kalkanlı'da yaşlı bakım evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 73 yaşındaki Ersoy İlgili'nin ölüm nedeni açıklandı. İlgili'nin otopsi sonucunun “Toksik Mega Kolon (Bağırsak Tıkanıklığı)” olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre: 30.12.2022 tarihinde, Kalkanlı’da kalmakta olduğu Yaşlı Bakım evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ersoy İLGİLİ (E-73)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Toksik Mega Kolon (Bağırsak Tıkanıklığı)” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.