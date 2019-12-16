Ersoy: KKTC’nin turizm faaliyetleri tüm dünyaya tanıtılacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın 62’nci yurt dışı ofisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki açılışını gerçekleştirmek için ülkeye gelen Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Kabulde konuşan Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA’nın yaptığı yatırımlardan Kıbrıs Türk halkının da yararlanmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, KKTC’nin turizm faaliyetlerinin tüm dünyaya tanıtılacağını söyledi.

Ersoy, “KKTC’nin turizm faaliyetlerinin tüm dünyada tanıtılması için TİKA çok güzel bir tanıtım filmi çekti. Bu film her yerde kullanılacak. Türkiye adına yapılan çalışmalar çok iyi sonuç verdi, KKTC içinde vereceğinden eminim. Türkiye olarak nu tanıtımlara destek vereceğiz ve KKTC’nin tanıtımını daha da üst düzeye çekeceğiz” dedi.

Turizm açısından KKTC ye yatırımların arttığının da altını çizen Ersoy, Ercan Havaalanı’nın da yenilenmekte olduğunu ve KKTC’nin her yönü ile yoğun turist almaya hazır hale geldiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da, KKTC’nin her yönü ile güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Kıbrıs’ın kültürünün çok zengin olduğunu TİKA’nın bunlara da el atması gerektiğini belirtti.

Tatar, “KKTC’nin tanıtımında Türkiye’nin çalışmaları çok önemli. Burada kültür turizmi de yapılabilir. KKTC dediğimizde Doğu Akdeniz’in bu köşesin de her şeyi ile cennet gibi bir ülke bunu anlatıp tanıtmak lazım ki turist çekebilelim” dedi.

Eğitimin de turizmin bir bacağı olduğunu kaydeden Tatar, yabancı ülkelerden buraya gelen öğrencilerin KKTC’yi memleketlerinde anlattıklarını ifade etti.

KKTC’nin önemli birtakım başarılara imza attığını da söyleyen Başbakan Tatar, artık daha büyük hedeflerden bahsedilmesi gerektiğini, bunu başarabilmek için de Türkiye’nin önemli katkılarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

16/12/2019 15:40