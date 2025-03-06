Ersoy: ''Liman İşçileri Güvencesiz Bırakılamaz, Hakları Derhal Tanınmalı''

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Umut Ersoy, liman işçilerinin tüm haklarının tanınması ve maaşlarının derhal ödenmesi gerektiğini belirterek, “Toplu iş sözleşmesine uyulmalı, emekçilerin iş güvencesi güvence altına alınmalıdır” dedi.

Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Liman-Sen) üyesi emekçilerin, Gazimağusa Limanı’nda başlattığı grevin, polis zoru ve yasadışı yollarla engellenmek istendiğini savundu.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi tasfiye edilerek, işçileri mağdur etme yoluna gidildiğini ileri süren Ersoy, “Tasfiye süreci, işçilerin toplu iş sözleşmesini yok saymakta ve onları güvencesiz, günlük işçi statüsüne zorlamaktadır” diyerek, bunun “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

Liman işçilerinin, maaşlarını alamadıkları ve toplu iş sözleşmeleri hükümet tarafından tanınmadığı için greve çıktığını ifade eden Umut Ersoy, "yasa gücünde kararname çıkarılarak, yasalara aykırı şekilde dışarıdan işçi getirilip, limandaki yük indirme-bindirme işlemlerinin sürdürüldüğünü" söyledi.

“Bu uygulamanın sadece işçilerin haklarını gasp etmediğini aynı zamanda iş güvenliği açısından da büyük bir tehdit oluşturduğunu” savunan Ersoy, limanlarda bu işleri yalnızca yetkin ve tecrübeli işçilerin yapabileceğini belirtti.

Ersoy, dışarıdan işçi getirilmesinin durdurulması gerektiğini ve liman işçilerinin yanında olduklarını da ifade etti.