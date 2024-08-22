Ersoy: Teknecik bilinçli olarak kötü yönetiliyor

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, "kamusal enerji üretilen santrallerin AKSA’ya alan açılması için bilinçli bir şekilde kötü yönetildiğini" savundu.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, EL-SEN Genel Başkanı Ahmet Tuğcu ve EL-SEN Teknecik Bölge Başkanı Enver Enveroğlu, Emeğin Gündemi programında Kıb-Tek’te yaşananları değerlendirdi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy programda yaptığı konuşmada, kamusal enerji üretilen santrallerin AKSA’ya alan açılması için bilinçli bir şekilde kötü yönetildiğini savundu. Ersoy, “elektrik faturalarındaki artış, zehirli havanın doğaya saçılması ve elektrik kesintilerinin” sebebi olarak da özelleştirme sürecini işaret etti

Teknecik Elektrik Santrali’nin, AKSA’ya göre daha ucuza elektrik ürettiğini söyleyen Ersoy, AKSA’ya ödenen iki yıllık kira parasıyla kalecik santrali kadar bir santralin sıfırdan kurulabileceğini ifade etti.

“AKSA varlığını devam ettirdiği sürece kamusal enerji üretemeyeceğiz, yeşil enerjiye geçiş gibi uzun vadeli planlar da yapamayacağız.” diyen Ersoy, AKSA’nın varlığının kamusal olanın yok edilmesi üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Ersoy, AKSA’nın sözleşmesinin derhal feshedilmesini ve kamulaştırılmasını savunduklarını da ekledi.

Ersoy, Kıb-Tek’e yatırım yapılsa da özerk bir yapıya kavuşsa da AKSA yerinde durduğu sürece hiçbir sorunun çözülemeyeceğini belirtti. AKSA’nın maliyeti arttırmaya devam edeceğini kaydeden Ersoy, AKSA yerinde durduğu sürece de Kıb-Tek’e yatırım yapılamayacağını, yeşil enerjiye geçilemeyeceğini ve Kıb-Tek’in özerk yapıya kavuşamayacağını kaydetti.