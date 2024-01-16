Ersoy: ''Turizmde KKTC’nin hak ettiği payı alması arzumuz''

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara’da bir araya geldi.

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Başbakan Yardımıcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç’un da hazır bulunduğu görüşmede, alternatif turizm aktivitelerinin geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yeni marka destinasyonlarının yaratılması gibi konular ele alındı.

ATAOĞLU: “AMACIMIZ ORTAK; KKTC TURİZMİNİN HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞMASI”

Ataoğlu, Ersoy ile gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili yaptığı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi, turizmde de KKTC’nin kayıtsız şartsız yanında olduğunun altını çizerek, “Amacımız ortak. Bütün çabamız KKTC Turizminin hak ettiği değere kavuşmasıdır” dedi.

ERSOY; “KKTC’NİN TURİZMDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALMASI ORTAK ARZUMUZDUR”

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görüşmeye yönelik olarak yaptığı açıklamasında, “Turizmde KKTC’nin hak ettiği payı alarak kültürel mirasının dünyaya tanıtılması ortak arzumuzdur” ifadelerini kullanarak, “Ülkelerimiz arasında bu husustaki iş birliklerine yönelik değerlendirmelerde bulunduğumuz nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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